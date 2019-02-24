Kasımpaşa’ya bir darbe de Alanya’dan

BUGÜN NELER OLDU

Dıagne'yı sattıktan sonra gün yüzü görmeyen Kasımpaşa düşüşünü 3-0 mağlup olduğu Alanya'da da sürdürdü. 7. dakikada Baiano topu ceza sahasına ortalarken, savunmadan seken topu arka direkte Cisse ağlara gönderdi. Yardımcı hakem ofsayt bayrağı kaldırırken,ve Alanya 1-0 öne geçti. 44'te Popov kırmızı kart görerek Kasımpaşa'yı 10 kişi bıraktı. İkinci yarıda ev sahibi, Cisse ve Sural ile farkı 3'e çıkararak 3 puanı aldı. 2019'da hiç puan alamayan