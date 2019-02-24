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’ya bir darbe de Alanya’dan

2019’da hiç puan almayan ’nin öğrencileri, 10 kişi kaldığı maçta ’ın takımı ’a da teslim oldu

Giriş Tarihi: 24.2.2019
Kasımpaşa’ya bir darbe de Alanya’dan
Dıagne'yı sattıktan sonra gün yüzü görmeyen Kasımpaşa düşüşünü 3-0 mağlup olduğu Alanya'da da sürdürdü. 7. dakikada Baiano topu ceza sahasına ortalarken, savunmadan seken topu arka direkte Cisse ağlara gönderdi. Yardımcı hakem ofsayt bayrağı kaldırırken, VAR kararıyla gol geçerli sayıldı ve Alanya 1-0 öne geçti. 44'te Popov kırmızı kart görerek Kasımpaşa'yı 10 kişi bıraktı. İkinci yarıda ev sahibi, Cisse ve Sural ile farkı 3'e çıkararak 3 puanı aldı. 2019'da hiç puan alamayan Mustafa Denizli, maçtan sonra yaptığı açıklamada takımla ilgili önemli kararlar alacağını söyledi.
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Kasımpaşa’ya bir darbe de Alanya’dan
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