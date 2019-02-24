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1. lig

Giriş Tarihi: 24.2.2019
Spor Toto 1. lig
Boluspor-Adanaspor: 0-1
Coşkun Demirbakan ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına getirilen Eyüp Arın yönetiminde ilk maçına çıkan Adanaspor deplasmanda Boluspor'u 1-0 mağlup etti. Toros Kaplanları'nda tek golü 90'da Hakan Barış attı.

Adana Demir-Altınordu: 3-0
Adana Demirspor, play-off hattını yakından ilgilendiren mücadelede Altınordu'yu 3-0 ile geçti. Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, Berk Yıldız, Vedat Bora ve Oleksandr Gladky'nin golleriyle kazandı.

Gençlerbirliği-Ümraniye: 2-1
Şampiyonluk mücadelesi veren Gençlerbirliği Ankara Eryaman Stadı'nda oynanan mücadelede Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini Yasir Subaşı (kendi kalesine) ve Stancu attı. Ümraniye'nin tek golü Leandrinho'dan geldi.
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