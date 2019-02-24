Spor Toto 1. lig

BUGÜN NELER OLDU

Coşkun Demirbakan ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına getirilen Eyüp Arın yönetiminde ilk maçına çıkan Adanaspor deplasmanda Boluspor'u 1-0 mağlup etti. Toros Kaplanları'nda tek golü 90'da Hakan Barış attı.Adana Demirspor, play-off hattını yakından ilgilendiren mücadelede Altınordu'yu 3-0 ile geçti. Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, Berk Yıldız, Vedat Bora ve Oleksandr Gladky'nin golleriyle kazandı.Şampiyonluk mücadelesi veren Gençlerbirliği Ankara Eryaman Stadı'nda oynanan mücadelede Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini Yasir Subaşı (kendi kalesine) ve Stancu attı. Ümraniye'nin tek golü Leandrinho'dan geldi.