Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Buzkıran Başakşehir

Buzkıran

Lig lideri, önceki gün kar yağışı nedeniyle 5. dakikada tatil edilen maçın devamında ’u farklı yendi. Goller Mossoro, Visca ve Demba Ba’dan geldi

Giriş Tarihi: 25.2.2019
Buzkıran Başakşehir
Medipol Başakşehir, kar yağışı altında ve kötü zeminde oynanan karşılaşmada evinde ağırladığı Bursaspor'u üç golle yenip şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaştı: 3-0. Turuncu-lacivertli ekip, kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında 17'de Mossoro, 40'ta Visca ve 90+1'de Demba Ba'nın ağları bulan vuruşlarıyla kazandı. Başakşehir, bu sonuçla yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı (6 galibiyet ve 3 beraberlik). 9 maçtır galibiyete hasret kalan (4 yenilgi ve 5 beraberlik) konuk Bursaspor ise düşüşünü sürdürdü.

ALGILAR ÜZÜCÜ
ABDULLAH Avcı, erteleme ile ilgili eleştirilere, "Yapılan algılara üzülüyoruz. Tipi var ve görüş mesafesi çok kötü. Başakşehir'in yenilmesi için şartları algıyla mı zorlayacağız?" yanıtını verirken, oyuna ilişkin ise, "Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bursa'nın şampiyonluğunu örnek alıyoruz" değerlendirmesini yaptı

BİR GÖRÜŞ: Gürcan BİLGİÇ

Taktik disiplinin ödülü
BIR gün önceki hava ve saha şartları hemen hiç değişmeden başladı maç. Pas takımıysanız, oyun da aleyhine demektir ki, Başakşehir'in kazanma ihtiyacının önündeki tek şey de bu değildi. Bursaspor, mücadeleci oyuncu grubuyla da dikildi sahada. Başakşehir'e maçı kazandıran; o bir anlık hataları çok iyi değerlendiren ekstra oyuncularıydı. Yoksa, daha net pozisyonları Bursaspor buldu. İyi oyunu bir kenara atıp, kazanan futbolun ve taktik disiplinin ödülünü aldılar. Soğuk havada, zirvenin sıcaklığında yollarına devam ediyorlar.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Buzkıran Başakşehir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN