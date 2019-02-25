Buzkıran Başakşehir

BUGÜN NELER OLDU

Medipol Başakşehir, kar yağışı altında ve kötü zeminde oynanan karşılaşmada evinde ağırladığı Bursaspor'u üç golle yenip şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaştı: 3-0. Turuncu-lacivertli ekip, kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında 17'de Mossoro, 40'ta Visca ve 90+1'de Demba Ba'nın ağları bulan vuruşlarıyla kazandı. Başakşehir, bu sonuçla yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. 9 maçtır galibiyete hasret kalankonuk Bursaspor ise düşüşünü sürdürdü.ABDULLAH Avcı, erteleme ile ilgili eleştirilere, "Yapılan algılara üzülüyoruz. Tipi var ve görüş mesafesi çok kötü. Başakşehir'in yenilmesi için şartları algıyla mı zorlayacağız?" yanıtını verirken, oyuna ilişkin ise, "Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bursa'nın şampiyonluğunu örnek alıyoruz" değerlendirmesini yaptıBIR gün önceki hava ve saha şartları hemen hiç değişmeden başladı maç. Pas takımıysanız, oyun da aleyhine demektir ki, Başakşehir'in kazanma ihtiyacının önündeki tek şey de bu değildi. Bursaspor, mücadeleci oyuncu grubuyla da dikildi sahada. Başakşehir'e maçı kazandıran; o bir anlık hataları çok iyi değerlendiren ekstra oyuncularıydı. Yoksa, daha net pozisyonları Bursaspor buldu. İyi oyunu bir kenara atıp, kazanan futbolun ve taktik disiplinin ödülünü aldılar. Soğuk havada, zirvenin sıcaklığında yollarına devam ediyorlar.