Fatih ‘Aslan’ oluyor

BUGÜN NELER OLDU

Bu sezon istikrarsız bir performans gösteren Muslera'nın alternatifi bulundu:. Sakatlığı sebebiyle dün maç kadrosunda olmayan Akhisar'ın 1 numarası Fatih sezon sonunda Galatasaray'ın yolunu tutacak. Akhisar'la 31 Mayıs'ta bitecek sözleşmesini uzatmayan 32 yaşındaki kalecinin, sarı-kırmızılı takımla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Muslera'ya yedek olarak düşünülen Fatih Öztürk'e Galatasaraylı yetkililer,mesajını iletti.