Galatasaray'a 17 bin dolara yeşil zemin

Cumartesi günü oynanması gereken Başakşehir-Bursa maçının kar yağışı nedeniyle düne ertelenmesi sonrası gözler Galatasaray-Akhisar maçına çevrilmişti. Ancak meteoroloji raporlarını dikkate alan sarı-kırmızılı kulüp, cuma günü Türk Telekom Stadı'nın zeminine özel branda çekti ve bu sayede zemin iki gün boyunca yağan kardan etkilenmedi. 2013'te karlı zeminde oynanan unutulmaz Juventus maçı, branda önleminin alınmasına neden oldu.

FLORYA'DA U-21 MAÇI OYNANMADI

DÖNEMIN stadyum direktörü Yıldırım Ören, Ukrayna'ya gidip statları inceledi ve 17 bin dolara (yaklaşık 90 bin TL) branda sistemini Türk Telekom Stadı için Donetsk'te hazırlattı. Dün öğlen Florya'da oynanması gereken U-21 maçı ise zeminin elverişsizliği nedeniyle ertelendi. Aslantepe ise akşam G.Saray-Akhisar maçına fiziksel şartlar olarak yüzde yüz hazırdı.

Bülent TİMURLENK

3 SORU 3 CEVAP

Terim'in dünkü tercihlerini nasıl buldunuz?

Fatih Terim'in Akhisar'a karşı Ndiaye'yi tek bırakıp Emre Akbaba ile başladığı oyundaki amacı, erken gol bulup maçı ilk yarıda bitirmekti. Perşembe Benfica ile oynayıp 5 saat yolculuğun ardından İstanbul'a gelen G.Saray kar yağışından iyi korunan zeminine rağmen, dün bu sezon birçok maçta olduğu gibi ilk 45 dakikayı çöpe attı

G.Saray'a 3 puanı getiren Mitroglou nasıldı

Dört sakatı, iki cezalısı olan ve ligin son sırasında yer alan bir takım karşısında çok daha fazla gol pozisyonuna girip santrforunuzu topla buluşturmak zorundasınız. Mitroglou istediği topları alamadı. Çok ağır ve iki stoper arasına gömüldüğünde arkadaşlarına duvar olmakta zorlandı. Mitroglou geçmiş yıllardaki golcülüğünden uzak ancak dün Akhisar defansının zincirleme hatasında takımını şampiyonluk yarışında tuttu.

Sahadaki en iyi isim kimdi?

Evinizde, lig sonuncusuyla oynarken sahadaki en iyi futbolcunuz stoperiniz Luyindama oluyorsa sıkıntı büyüktür. Son haftaların formda ikilisi Belhanda ve Feghouli de 60 dakika ortalıkta yoktu. Feghouli ikinci yarıda bir zahmet 20 dakika sahneye çıktı. Onyekuru'nun bu verimsizliğine de 90 dakika sabrederseniz oyunu ancak rakibin hatasıyla kazanırsınız