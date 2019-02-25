Hikmet Karaman: Şimdi sıra Beşiktaş'ta

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 2 Mart Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına başlayan İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktör Karaman, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Atiker Konyaspor karşısında futbolcularının sergilediği performanstan memnun olduğunu belirtti.

Son üç maçta sahadan galibiyetle ayrıldıklarını, bu sonuçların kenti de motive ettiğini aktaran Karaman, "Takımımız deplasmanda önemli bir 3 puan aldı. Şehrimiz adına önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Özellikle ligde son 10 takımın puan olarak sıkışık bir hal aldığı bu süreçte kazandığımız 3 puanın hafta bitiminde ne kadar önemli olduğunu gördük. Artık Atiker Konyaspor maçı geride kaldı. Önümüzde Beşiktaş maçı var." diye konuştu.

Beşiktaş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladıklarını dile getiren Karaman, "Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde grubunu mağlup olmadan geçmiş, teknik direktörü dünya üçüncüsü olan, çok büyük bir camiadır. Hafta sonu böyle büyük bir camia ile karşılaşacağız. Daha önce yine büyük bir camia olan Fenerbahçe ile karşılaşmıştık. Şimdi sıra Beşiktaş'ta. Onların da bugün Fenerbahçe maçı var. Bu karşılaşmayı akşam dikkatle izleyeceğiz ve hafta içi de çalışmalarımızı buna göre şekillendireceğiz." ifadelerini kullandı.

ANTRENMAN

Kulüp tesislerinde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Kondisyon hareketleriyle devam eden idmanda, topla çalışmalar gerçekleştirildi.