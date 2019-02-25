10 maddede Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi

Kartal, şampiyonluk umudunu canlı tutmak istiyor, puan kaybına tahammülü yok. Siyahbeyazlı takım, seyircisinin desteği ile ezeli rakibini yenip, çıkışını sürdürmeyi hedefliyor

Ogün ŞAHİNOĞLU-ÜMRANİYE

1. İKİNCİ yarıya 5 maçta 4 galibiyetle başlayan Beşiktaş'ta şampiyonluk inancı artarken, futbolcuların hırsı gözlerden kaçmadı.

2. TAKIMDA bir süre önce yaşanan birçok olumsuzluk yerini huzura bıraktı. Ödemelerinin bir kısmını alan futbolcular motivasyon açısından çok daha iyi durumda.

3. ŞENOL Güneş, Yeni Malatya galibiyetinin ardından zamanının büyük çoğunluğunu Fenerbahçe analizi ile geçirdi. Zenit maçını da takip eden tecrübeli hoca, rakiplerinin zaaflarını futbolculara anlattı.

4. SİYAH-BEYAZLILARDA en büyük kazanımlardan birisi de artan forma rekabeti.

Hafta içerisindeki idmanlar kıran kırana geçti.

5. AYLAR sonra ilk 11'de oynaması beklenen Shinji Kagawa ile Fenerbahçe'ye karşı Beşiktaş formasıyla ilk golünü atmayı çok arzulayan Burak Yılmaz, derbiyi iple çekiyor.

6. BEŞIKTAŞ'TA bugün orta sahada Dorukhan ve Atiba ikilisi olacak. Gökhan Gönül ise Moses ile eşleşme ihtimalinin yüksek olması üzerine rakip oyuncuyu özel olarak analiz etti.

7. ŞENOL Güneş, defans oyuncuları Domagoj Vida ve Isimat Mirin'i uyardı. Özellikle Soldado'ya adım attırmamalarını söyledi. Aynı zamanda saha içerisinde tahriklere kapılmamalarını istedi.

8. BAŞKAN Fikret Orman, derbi öncesi futbolcularla sık sık görüştü. İki kez tesisleri ziyaret eden Orman, derbiye 40 bin TL prim vereceklerini söyledi.

9. BEŞIKTAŞ'IN teknik heyeti, futbolculardan Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumdan dolayı rehavete kapılmamalarını istedi. Rakibin maça büyük bir hırsla çıkacağı futbolculara anlatıldı.

10. SİYAH-BEYAZLILAR, 42 bin taraftarı önünde derbiden başarıyla ayrılarak, zorlu fikstürde virajı kayıpsız dönmeyi hedefliyor.

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Avrupa'ya veda eden Kanarya, ligde de ilk kez küme düşme endişesini yaşıyor. Yeni bir sayfa açmak isteyen sarı-lacivertli ekip için galibiyet hayati önemde

Volkan DEMİR-SAMANDIRA

1. FENERBAHÇE, karşısında yaklaşık 1 saat boyunca 10 kişi oynayan Konya'yı yenemediği maçın ardından Zenit darbesi yiyerek, hem Avrupa'ya veda etti hem de moral olarak yine dibe vurdu.

2. SARI-LACIVERTLILERDE henüz kadro istikrarı sağlanmış değil. Ersun Yanal, Beşiktaş maçını sonuçtan çok kadro istikrarını yakalama adına bir fırsat olarak görüyor.

3. YÖNETIM katında da moraller bozuk. Zenit deplasmanına gitmeyen Ali Koç, derbi öncesinde takımla pek ilgilenemedi. Maça dair herhangi bir özel prim konulmadı.

4. HASAN Ali'nin derbide görev yapabileceği açıklandı. Teknik heyet rahat bir nefes aldı.

5. YANAL, hem fiziksel açıdan hazır olmaması hem de taraftardan alacağı muhtemel tepkiler nedeniyle Tolgay'da kararsızdı. Ancak pas yüzdesini artırma adına Tolgay'ı 11'e aldı.

6. TECRÜBELI teknik adam, hücum stratejisini sağ kanat üzerine kurdu. Dirar ve Isla'nın getireceği toplarla Soldado buluşturulacak.

7. CEZASI biten Soldado artık Fenerbahçe'nin birinci forveti.

8. TARAFTAR cumartesi günü Samandıra'ya giderek takıma destek verdi. 2 bin bilete neredeyse 4 katı talep geldi. Sarı-lacivertliler deplasmanda yalnız kalmayacak.

9. FENERBAHÇE, geçtiğimiz yıl şampiyonluğun kırılma haftalarından birini Vodafone Park'ta yenilerek yaşamıştı. Ve o maçta Kameni yediği gollerle eleştirilere maruz kalmıştı. Bu kez kalede derbilerin vazgeçilmezi Volkan Demirel olacak.

10. KÜME düşme hattının çevresinde dolaşan Fenerbahçe'yi zorlu bir fikstür bekliyor. Sarılacivertliler, Beşiktaş (d), Rize, Başakşehir (d), Sivas, Ankaragücü (d), Galatasaray, Alanya (d) ve Trabzonspor ile ardı ardına kritik maçlar oynayacak.

MAESTRO KAGAWA

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, derbi için iki yönlü hücum planı hazırladı. İlki; Kagawa ile Burak arasındaki pas trafiği, ikincisi ise yine Japon yıldızın önderliğinde oyunun kanatlara yönlendirilmesi. Kart cezalısı LJajic'in yokluğunda ilk kez 11'de sahaya çıkacak Kagawa'nın performansı, Beşiktaş'ın nasıl bir sonuçla ayrılacağında belirleyici olacak.

BAŞKANLAR ORTAK YAYINDA

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, zorlu derbi öncesi 'Ezeli Rakip Ebedi Dost' anlayışıyla Beşiktaş Kulübü'nün ev sahipliğinde bir araya geliyor. İki başkanın ortak yayında bir araya geleceği program, bugün 15.00'te BJK TV ve FB TV tarafından ortak yayınla ekranlara taşınacak.Orman ve Koç'un derbi öncesi dostluk mesajları vermesi ve fair-play çağrısı yapacağı gelen haberler arasında.

TAKIMIN YARISI DEĞİŞİYOR!

F.BAHÇE'DE sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım'ın iyileşmesiyle F.Bahçe'nin 11'i şekillendi. Sarı-lacivertlilerde, hafta içinde Zenit'e 3-1 yenilerek Avrupa'ya veda eden kadroda büyük değişiklik yaşanacak. Kalede Harun'un yerine Volkan görev yapacak. Avrupa'da cezalı olan Isla formayı Şener'den geri alacak. Sağ kanatta Dirar, orta alanda ise Tolgay Arslan 11'e girecek. Forvette de Ayew'in yerine Soldado kadroya dahil edilecek.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN CENTİLMENLİK ÇAĞRISI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş- Fenerbahçe karşılaşmasının hem sahada hem de tribünde centilmenlik ruhuyla geçmesi temennisinde bulundu. Bakan Kasapoğlu, "Rekabeti önemsiyoruz. Her alanda rekabetin; centilmence olduğu müddetçe kalite ve seyir zevki adına çok güzel olduğunu düşünüyorum. İyi olan ve daha güzel oynayan kazansın" ifadelerini kullandı.

GÜNEŞ, YANAL'A KARŞI 4-2 ÖNDE

Beşıktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, çeşitli takımlarda F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'a karşı 8 müsabakanın 4'ünü kazandı. Yanal'ın 2 galibiyeti bulunurken 2 karşılaşma da berabere bitti.