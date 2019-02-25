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Mariano cezalı

Giriş Tarihi: 25.2.2019
Mariano cezalı
KARŞILAŞMANIN 20. dakikasında sarı kart gören Galatasaray'ın Brezilyalı sağ beki Mariano, cezalı duruma düştü. Tecrübeli futbolcu, gelecek hafta deplasmanda oynanacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.

YARIM PORSİYON AKHISARSPOR!
AKHISAR ligin ilk yarısında olduğu gibi dün de Galatasaray'ın karşısına hocasız çıktı. Yardımcı antrenör Cem Kavçak, takımı kenardan yönetti. Mustafa Yumlu, Dany, Eray, Güray ve Miguel Lopes sakatlıkları, Josue ve Serginho ise cezalı oldukları için dün oynamadı.
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Mariano cezalı
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