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’nı çok istiyoruz

, camiasının kupa hasretinin farkında olduklarını dile getirdi

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.2.2019
Türkiye Kupası’nı çok istiyoruz
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda 0-0'ın rövanşında Ümraniyespor'la oynayacakları maçın önemine vurgu yaptı. Karaman, "Rakibimize saygı duyuyoruz ancak kupayı kazanmayı da çok istiyoruz. Trabzon camiasının kupa hasretinin farkındayız. Kimse bir başarıyı size altın tepside sunmaz. Bunun için mücadele etmek zorundayız. Savaşmadan, ter dökmeden başarı gelmez. Bunun bilinciyle sahaya çıkacağız" ifadelerini kullandı.

'RODALLEGA'YI TAKIMDA TUTUN'
TRABZONSPOR'LA sözleşmesi sezon sonunda biten Hugo Rodallega için Ünal Karaman, yönetime, "Takımda tutulmalı" raporunu verdi. Bunun üzerine bordo-mavililer, oyuncunun menajerine "1.7 milyon Euro'luk ücretinde indirime giderse, Rodallega'nın mukavelesini uzatabiliriz" dedi.
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