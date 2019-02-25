Türkiye Kupası’nı çok istiyoruz

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda 0-0'ın rövanşında Ümraniyespor'la oynayacakları maçın önemine vurgu yaptı. Karaman, "Rakibimize saygı duyuyoruz ancak kupayı kazanmayı da çok istiyoruz. Trabzon camiasının kupa hasretinin farkındayız.Savaşmadan, ter dökmeden başarı gelmez. Bunun bilinciyle sahaya çıkacağız" ifadelerini kullandı.TRABZONSPOR'LA sözleşmesi sezon sonunda biten Hugo Rodallega için Ünal Karaman, yönetime, "Takımda tutulmalı" raporunu verdi. Bunun üzerine bordo-mavililer, oyuncunun menajerine "1.7 milyon Euro'luk ücretinde indirime giderse, Rodallega'nın mukavelesini uzatabiliriz" dedi.