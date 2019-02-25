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UTAŞ , ile yolları ayırdı

UTAŞ , Teknik Direktör ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.2.2019 12:31
UTAŞ Uşakspor, Bahri Kaya ile yolları ayırdı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden UTAŞ Uşakspor, deneyimli çalıştırıcı Bahri Kaya ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sezona iyi bir başlangıç yapan fakat ardından düşüşe geçen kırmızı-siyahlılar, ilk olarak 2 sezon çalıştığı Hakan Şapçı'nın görevine son vermişti. Bu ayrılığın ardından göreve getirilen Bahri Kaya ile de parlak sonuçlar elde edilmeyince, dün oynanan Gümüşhanespor maçında alınan 2-2 lik beraberliğin ardından moraller yine bozuldu. Bunun üzerine yaşanan gelişmeler sonucunda kulüp tarafından Teknik Direktör Kaya ile karşılıklı olarak sözleşmenin feshedildiği duyuruldu.

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UTAŞ Uşakspor, Bahri Kaya ile yolları ayırdı
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