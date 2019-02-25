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’da 10 futbolcu sakatlandı, antrenman sahası kapandı!

Evkur ’da 10 futbolcunun çeşitli yerlerinden sakatlanması antrenman sahasının bozuk zeminine bağlandı. ekibi antrenmanlarını bir süre maçlarını oynadığı stadyumda yapma kararı aldı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.2.2019 13:05
Yeni Malatyaspor’da 10 futbolcu sakatlandı, antrenman sahası kapandı!

Çaykur Rizespor maçında yaşanılan sakatlıklardan dolayı maçı eksik tamamlayan Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Erol Bulut'un sakatlıkların nedenini antrenman saha olarak rapor ettiği belirtildi.

Arturo Mina, Murat Akça, Rahman Buğra, Ömer Şişmanoğlu, Robin Yalçın, Erkan Kaş, Kamara, Bifouma, İssam Chabake ve Michale Pereira'nın ardı ardına sakatlanması gözleri teknik heyetin üzerine çevirmişti. Yunan kondisyoner Pandalis'in antrenman metodunun sakatlıklara yol açma ihtimalini tartışan kulüp profesyonelleri, son karar olarak sorununun nedenini antrenman sahasının bozuk zeminine bağladı. Bunun üzerine sarı kırmızılı takım kupadaki Göztepe maçının son çalışmasını Yeni Malatya Stadyumu'nda yapma kararı aldı.

Yeni Malatyaspor'un çalışmalarını yaptığı Nurettin Soykan Tesisleri'nin antrenman sahasının çim zemini 4 yıl önce değiştirilmişti.

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Yeni Malatyaspor’da 10 futbolcu sakatlandı, antrenman sahası kapandı!
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