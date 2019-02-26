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: 3-0’dan sonra 3-3 olmaz

Giriş Tarihi: 26.2.2019
Burak Yılmaz: 3-0’dan sonra 3-3 olmaz
F.Bahçe ağlarını iki kez havalandıran Burak karşılaşmayı ve skoru şöyle yorumladı: "İki tane gol attım ama sevinemedim. 2. devre bize yakışmayan bir oyun sergiledik. Çok üzgünüz, daha farklı da olabilirdi sonuç. 2. yarıda kaçırdığım pozisyon yüzünden (80. dakikada direkten dönen top) galibiyeti kaçırdıysak herkesten özür diliyorum. Kusura bakmasın kimse. Ama herkesin şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım, derbiyi 3-0'dan 3-3'e getirmememiz gerekiyor."

F.BAHÇE'Yİ SEVİYOR
Burak, lig derbilerinde en fazla golü 9 kezle F.Bahçe'ye attı. Beşiktaş ligde rakibine 2010'dan sonraki ilk penaltı golünü attı. (Son penaltı Guti)

ATTI AMA SEVİNMEDİ
Eski takımı F.Bahçe'ye karşı ilk kez gol atan Gökhan, sevinç gösterisi yapmadı. Olduğu yerde dururken, arkadaşları gelip ona sarıldı.
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