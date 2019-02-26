Burak Yılmaz: 3-0’dan sonra 3-3 olmaz

BUGÜN NELER OLDU

F.Bahçe ağlarını iki kez havalandıran Burak karşılaşmayı ve skoru şöyle yorumladı: "İki tane gol attım ama sevinemedim. 2. devre bize yakışmayan bir oyun sergiledik. Çok üzgünüz, daha farklı da olabilirdi sonuç.Kusura bakmasın kimse. AmaBurak, lig derbilerinde en fazla golü 9 kezle F.Bahçe'ye attı. Beşiktaş ligde rakibine 2010'dan sonraki ilk penaltı golünü attı. (Son penaltı Guti)Eski takımı F.Bahçe'ye karşı ilk kez gol atan Gökhan, sevinç gösterisi yapmadı. Olduğu yerde dururken, arkadaşları gelip ona sarıldı.