Bursaspor'da 3 eksik

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman, koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlı oyuncular, idmanın son bölümünde taktik çalışma yaptı.

Bursaspor'da sakatlıkları süren Tunay Torun ve Kubilay Kanatsızkuş takımdan ayrı koştu. Sağ kalça adalesinde zorlanma olan Barış Yardımcı, sağ ayak baş parmağında darbeye bağlı ödem oluşan Stephane Badji ve Diafra Sakho ise kondisyon salonunda çalıştı.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.