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'da 3 eksik

, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 2 Mart Cumartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. İdmana, sakatlıkları bulunan Barış Yardımcı, Badji ve Sakho katılmadı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2019 16:10
Bursaspor'da 3 eksik

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman, koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlı oyuncular, idmanın son bölümünde taktik çalışma yaptı.

Bursaspor'da sakatlıkları süren Tunay Torun ve Kubilay Kanatsızkuş takımdan ayrı koştu. Sağ kalça adalesinde zorlanma olan Barış Yardımcı, sağ ayak baş parmağında darbeye bağlı ödem oluşan Stephane Badji ve Diafra Sakho ise kondisyon salonunda çalıştı.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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Bursaspor'da 3 eksik
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