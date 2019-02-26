Cardiff City’nin bitmeyen aşkı

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İngiltere Premier lig ekiplerinden Cardiff City devre arasında Yusuf Yazıcı'yı almak için Trabzonspor'a teklifte bulunmuştu.Yusuf'un sezonun ikinci yarısında oynadığı tüm maçları takip eden Cardiff yetkililerinin, oyuncunun gelişimine hayran kaldığı ve sezon sonunda daha yüksek bir teklifle Trabzonspor'un kapısını çalmayı planladıkları kaydedildi.Trabzonspor altyapısında yetişen ve bordo-mavililer ile 2022'ye kadar sözleşmesi olan Yusuf Yazıcı, bu sezon 23 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.