Derbi siftahı yaptılar

BUGÜN NELER OLDU

Beşıktaş'ta Kagawa'nın yanı sıra Nicolas Isimat-Mirin, Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın, ilk kez bir Fenerbahçe derbisinde görev aldı. Siyah-beyazlı takımın golcüsü Burak Yılmaz da 4 bin 131 gün sonra Beşiktaş formasıyla bir derbi mücadelesine çıktı. 2007- 2008 sezonunun ilk yarısında Beşiktaş kadrosunda yer alan Burak Yılmaz, takımının 3 Kasım 2007'de oynadığı ve 2-1 mağlup olduğu Fenerbahçe mücadelesinde ilk 11'de forma giymişti.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu derbiyi Fikret Orman ve Ali Koç ile birlikte izledi.