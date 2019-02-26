Dev buluşma

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile F.Bahçe Başkanı Ali Koç, maç öncesi buluştu. Başkanlar derbi öncesi dostluk mesajı verirken, Ali Koç, "Kaybetmek de kazanmak da var. Önemli olan, Türkiye'ye örnek teşkil edecek bir derbi mücadelesini seyretmemiz. Talihsiz gidişatımız bir yerde dönecek. İnşallah bu maçta döner" dedi. "diyen Fikret Orman da, "Rekabetimizi toplumu germeden vermemiz gerek. Saat 21.00 itibarıyla top futbolcularda. Aklımızda kalacak güzel bir maç olsun. Bir espri yapayım ve Fenerbahçe'nin bu maçtan sonra çıkışa geçeceğine emin olduğumuzu belirteyim" diye konuştu.