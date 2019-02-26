Ersun Yanal’dan Şenol Güneş’e: Biz büyük takımız!

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal maç sonu, "Birlikte oynamaya başlayınca gücümüz ortaya çıktı" dedi. Yanal şunları söyledi: "Biz iyi bir takımız. Takım olmak zor bir iş. Uzun süre isteyen bir iş. Birbirimize tutunmamız gerekiyordu. Bir kişiyle oynanan bir oyun değil bu. Her oyuncu kötü oynayabilir. Bir ya da 2 oyuncuya bağlamak yanlış olur. Takıma bir mesaj yollamak gerekiyordu. Maç gitti geldi. Bize de dönebilirdi. Fenerbahçe asla bu sıraların takımı değil. Ancak içimize bu korku girince de yönetmesi kolay değil. İnan Fenerbahçe dedik, inanıyoruz ve inandık. Artık hiçbir mazaret uydurmadan önümüze bakıp, bütün maçlarımızı kazanmalıyız." Sarı-lacivertli çalıştırıcı, Beşiktaş'ın hocası Güneş'in, "F.Bahçe büyük takımlara iyi motive oluyor" sözleri için ise, "Biz büyük takımız. Şenol Güneş bunu iyi biliyordur" yorumunu yaptı.