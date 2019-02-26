Fenerbahçe ile alay edilmez

Vodafone Park'ta 3-0 geriye düştükleri derbide ikinci yarıda muhteşem bir oyunla 1 puanı kurtaran Fenerbahçe'de 61. dakikada takımının 2. golünü atan Sadık Çiftpınar, geri dönüşün mimarı oldu. Devre arasında teknik direktör Ersun Yanal'ın konuşmasının kendilerini ateşlediğini söyleyen Sadık, 'Fener kümeye' diye bağıran Beşiktaşlı taraftarlara da mesaj gönderdi. Önemli 1 puan aldıklarını söyleyen Sadık şu ifadeleri kullandı:
Ersun hoca devre arasında inanırsak başaracağımızı anlattı ve beraberliği yakaladık. Kazanmış olarak dönebilirdik. 3. golde benim de hatam var. Keşke o hatayı yapmasaydım, belki buradan kazanarak dönmüştük.
Rakip takım taraftarları 'Fenerbahçe kümeye' diye bağırırken, Fenerbahçe ile şaka olmayacağını 2. yarıda gösterdik. Fenerbahçe ile küme kelimesi aynı cümlede bile geçemez, bunu gösterdik.
ÇAYKUR RİZE MAÇINDA YOK
İkinci yarıda sarı kart gören Sadık, gelecek hafta Kadıköy'de oynanacak Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düştü. Bu arada Beşiktaş'ta da Necip kulübede gördüğü sarı kartla cezalı oldu.
AŞIRI SEVİNMEYİN!
Maç bitince başkan Ali Koç futbolcuları tekrar sahaya çıkardı ve taraftarla buluşturdu. Başkan takımı da şu sözlerle uyardı: "Çok fazla sevinmeyin. Abartmayın."