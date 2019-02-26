Fenerbahçe ile alay edilmez

BUGÜN NELER OLDU

Vodafone Park'ta 3-0 geriye düştükleri derbide ikinci yarıda muhteşem bir oyunla 1 puanı kurtaran Fenerbahçe'de 61. dakikada takımının 2. golünü atan Sadık Çiftpınar, geri dönüşün mimarı oldu.Ersun hoca devre arasında inanırsak başaracağımızı anlattı ve beraberliği yakaladık. Kazanmış olarak dönebilirdik. 3. golde benim de hatam var.Rakip takım taraftarları 'Fenerbahçe kümeye' diye bağırırken, Fenerbahçe ile şaka olmayacağını 2. yarıda gösterdik.İkinci yarıda sarı kart gören Sadık, gelecek hafta Kadıköy'de oynanacak Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düştü. Bu arada Beşiktaş'ta da Necip kulübede gördüğü sarı kartla cezalı oldu.Maç bitince başkan Ali Koç futbolcuları tekrar sahaya çıkardı ve taraftarla buluşturdu. Başkan takımı da şu sözlerle uyardı: "Çok fazla sevinmeyin. Abartmayın."