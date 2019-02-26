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Hatayspor – maçı saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman?

ikinci maçında , deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Müsabakanın ilk ayağını evinde 2-0 kazanan sarı kırmızılılar, Hatayspor deplasmanında Yarı Final’e kalmak için mücadele edecek. Zorlu karşılaşması öncesi merak edilen konulardan biri de Hatayspor Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak? İşte o sorunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 26.2.2019 23:36
Hatayspor – Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final ikinci maçlarında Galatasaray deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. İlk karşılaşmayı Türk Telekom Stadı'nda 2-0 kazanan Galatasaray avantajı kapmayı başarmıştı. Müsabakanın ikinci ayağında Hatayspor deplasmanında tur arayacak. Peki, Hatayspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte maça dair önemli detaylar ve karşılaşmanın yayın bilgileri...

HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hatayspor ile Galatasaray arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçı 27 Şubat Çarşamba günü saat 14.00'da başlayacak. aSpor kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

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Hatayspor – Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman?
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