Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Jose Sosa: Acı ve hüzün dolu geceydi

: Acı ve hüzün dolu geceydi

kaptanı Sosa, Ümraniye yenilgisi sonrası, “Acı ve hüzün dolu bir gece oldu. Bazen ders çıkarıp, geleceğe daha iyi bakabilirsin. Biz de böyle düşünmek zorundayız” dedi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2019 23:38 Güncelleme Tarihi: 26.2.2019 23:43
Jose Sosa: Acı ve hüzün dolu geceydi

Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı Sosa, 3-1 kaybettikleri Ümraniyespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Kafalarını kaldırmaları gerektiğini belirten Sosa, "Bizim için acı ve kötü bir maç oldu. Böyle olmasını hiç istemezdik ve böyle olacağını da düşünmedik. Düşüncemiz maçı kontrol altına alıp, erken golü atıp, iyi oyunla iyi bir galibiyet almadık. Fırsatı yakaladık ama maalesef bizim için acı bir tecrübe oldu. Başımızı kaldırıp, yola devam etmek zorundayız. Acı ve hüzün dolu bir gece oldu. Bazen ders çıkarıp, geleceğe daha iyi bakabilirsin. Biz de böyle düşünmek zorundayız. Bizi desteklemeye gelenler için de üzgünüm. Onlara beklediklerini veremedik. Bazen acılar size büyük şeyler öğretebilir. Kafamızı kaldırıp yolumuza devam etmeliyiz" açıklamasını yaptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Jose Sosa: Acı ve hüzün dolu geceydi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN