Kostas attı Komşu çıldırdı

BUGÜN NELER OLDU

Uzatmaların son dakikasında attığı golle Akhisar maçının kahramanı olan Galatasaray'ın Yunan yıldızı Kostas Mitroglou, Türk Telekom Stadı'nı coştururken, ülkesinde de büyük sevinç yarattı. Golcü futbolcunun galibiyeti getirmesine geniş yer ayıran Yunan basını,manşetlerini attı.Bu arada Kostas Mitroglou için Türk Telekom Stadı'nda Yunan müziği çalındı ve sarıkırmızılı taraftarlar Yunanca melodilerle galibiyeti kutladı. Şarkıcı Panos Kiamos tarafından söylenen "şarkısı oldukça ilginç sözlere sahip. Türkçe'ye çevirisiolan şarkının nakarat kısmındaki tercümesi ise,şeklinde...Galatasaray'ın devre arası transferinin bitmesine az bir süre kala Marsilya'dan 1.5 yıllığına kiraladığı Kostas Mitroglou, kariyerinde 10. kez uzatmada gol atmayı başardı. Maç sonrası, "Kaleci bir hata yaptı, ben de bunu değerlendirdim" diyen 30 yaşındaki futbolcuyu, soyunma odasında hocası Fatih Terim'in de özel olarak kutlayarak, "Bu gollerin devamını bekliyorum" dediği öğrenildi.Devre arasında ilk transferini teknik heyete yapan Fatih Terim, G.Saray'ı İtalyan kondisyoner Alberto Bartali'ye emanet etti. Belek kampında kumda özel çalışmalar yaptıran Bartali'nin etkisi kısa sürede hissedildi. Sezonun ilk yarısı ligde koşu mesafesi ortalaması 105 km'nin altında olan Galatasaray'da bu rakam sezonun ikinci yarısında 110 km'ye yaklaştı. Son Akhisar maçında da oyunu bırakmayan sarı-kırmızılılar, uzatma dakikalarında bile baskısını sürdürdü ve galip gelmeyi başardı. Takımdaki fiziksel gelişmeden son derece memnun olan Fatih Terim, sezon sonunda Bartali'nin ekibini İtalya'dan yapacağı antrenör takviyeleriyle genişletecek.