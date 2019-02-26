Kupada tur zamanı

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor bugün Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında 0-0 berabere kaldığı Ümraniyespor ile deplasmanda rövanşa çıkıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak maç A Spor'dan canlı yayınlanacak. Sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak olan bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Onazi, Joao Pereira ve Abdülkadir Ömür forma giyemeyecek.Trabzonspor taraftarları Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Ümraniyespor maçına yoğun ilgi gösterdi. 75 TL gibi yüksek bir rakamdan satışa çıkan biletlerin önemli bir bölümünü ilk gün tüketen bordo-mavili futbolseverler, tribünleri doldurarak takımlarına destek verecek. Bu arada taraftarlar, Trabzonspor'un İstanbul'da kamp yaptığı otele de akın edip futbolcuları görmeye çalıştılar.