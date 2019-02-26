Rashad Muhammed herkesi kandırmış!

BUGÜN NELER OLDU

Erzurumspor'un Fransız futbolcusu Rashad Muhammed'in geçtiğimiz pazar günü Sivas maçı öncesi kız arkadaşının öldüğünü söylemesi gündem olmuştu. Ancak olayın farklı olduğu iddia edildi. Oyuncunun, kendisinden ayrılan kız arkadaşıyla barışmaya Norveç'e gitmek için bu yola başvurduğu öne sürüldü. Rashad'ın 'öldü' dediği kız arkadaşı olduğunu belirten Martine Fredriksen, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Rashad ile sevgiliydik. Ancak hem benimle hem de Linn Kristine ile sevgiliymiş. Biz birbirimizi bulduk ve o sabah bunu Rashad'a söyledik.Teknik direktörleri Mehmet Özdilek bile inanmış oyuncusuna. Rashad hem Erzurumspor'u hem de Türkiye'deki herkesi kandırmış" ifadelerini kullandı.Erzurumlu futbolcular, 17 Şubat'taki Sivasspor maçında attıkları gol sonrası Rashad'a koşup, acısına ortak olmuşlardı.