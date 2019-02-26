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’da Aatif şoku

Çaykur ’un 32 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu sakatlandı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2019 18:00 Güncelleme Tarihi: 26.2.2019 18:25
Rizespor’da Aatif şoku

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı 6 maçın 5'ini kazanan ve 1'ini beraberlikle tamamlayan Çaykur Rizespor'da yakalanan 6 maçlık çıkışta takıma önemli katkı sağlayan Aatif Chahechouhe, sakatlığı nedeniyle bugün yapılan antrenmana katılmadı.

Yeşil mavili takımın devre arasında kadrosuna kattığı ve geride kalan 6 haftalık bölümde tüm maçlarda görev alan Aatif Chahechouhe'nun bugün saat 17.30'da antrenman öncesi planlanan basın toplantısının da sakatlığı nedeniyle iptal edildiği belirtilirken, tecrübeli futbolunun hafta sonu Fenerbahçe ile oynanacak maçta görev alıp almayacağının ise yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacağı kaydedildi.

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Rizespor’da Aatif şoku
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