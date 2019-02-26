Şampiyonluk koşusu!

Süper Lig'de liderlik koltuğunda uzun süredir oturmaya devam eden Başakşehir, aynı zamanda çok sayıda kritik değerde zirvede olan yerini korudu. Bu değerlerin başında ise koşu mesafesi geldi. 29,8 ile Avrupa'nın en yaşlı kadrosuna sahip olmasına rağmen 23 haftada toplamda 2600 km koşan Başakşehirli futbolcular sadece dört maçta 110 kilometrenin altında kaldı.
Buzlu zeminde ve soğuk havada oynanan Bursaspor maçında da 115.1 km koşan Abdullah Avcı'nın talebeleri 114 olan sezon koşu mesafesi değerinin de üzerine çıktı.
ARDA KENDİNİ BULDU
Bursa maçında Visca'nın golünün pasını veren Arda Turan, 2019 yılında ikinci asisti yaptı. Maçta sırtından sakatlanan ama 90 dakikayı tamamlayan Arda, 7 ikili mücadele kazanırken, Bursaspor'un bir de ciddi atağını savuşturmayı başardı. Öte yandan Arda bu sezon ilk kez 90 dakika sahada kaldı.