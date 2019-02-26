Şampiyonluk koşusu!

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de liderlik koltuğunda uzun süredir oturmaya devam eden Başakşehir, aynı zamanda çok sayıda kritik değerde zirvede olan yerini korudu.Buzlu zeminde ve soğuk havada oynanan Bursaspor maçında da 115.1 km koşan Abdullah Avcı'nın talebeleri 114 olan sezon koşu mesafesi değerinin de üzerine çıktı.Bursa maçında Visca'nın golünün pasını veren Arda Turan, 2019 yılında ikinci asisti yaptı. Maçta sırtından sakatlanan ama 90 dakikayı tamamlayan Arda, 7 ikili mücadele kazanırken, Bursaspor'un bir de ciddi atağını savuşturmayı başardı. Öte yandan Arda bu sezon ilk kez 90 dakika sahada kaldı.