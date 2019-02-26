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: büyük takımlara iyi motive oluyor

“Bizim için 2 puan kayıp, bilmiyorum için nedir? Büyük takımlara iyi motive oluyorlar. Trabzonspor hariç iyi sonuçlar aldılar”

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2019
Şenol Güneş: Fenerbahçe büyük takımlara iyi motive oluyor
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-0'dan 3-3'e gelen Fenerbahçe maçı sonrası ilginç açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'nin ilk yarıda kaleye bile gelemediğini ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, "İlk yarının tek hakimiydik, hakemin yanlış kararlarından dolayı da bizim kalemize gelebildiler. İlk devrede goller attık, pozisyonlar bulduk. İkinci yarıda olmayacak goller yedik. Üst üste yediğimiz goller paniği arttırdı ve oyundan düştük. Bizim için 2 puan kayıp, bilmiyorum Fenerbahçe için nedir? Fenerbahçe büyük takımlara karşı iyi motive olabiliyor. Trabzonspor hariç büyük takımlara karşı iyi sonuçlar aldılar" diye konuştu.

İSTİFA SORUSUNA YANIT YOK
Güneş: basın toplantısında "Milli takımla anlaşmış olmanız motivasyonunuzu etkiledi mi? İstifa etmeyi düşünüyor musunuz? sorusuna yorum yapmadı ve "Başka soru var mı?" diyerek geçiştirdi.
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Şenol Güneş: Fenerbahçe büyük takımlara iyi motive oluyor
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