Şenol Güneş: Fenerbahçe büyük takımlara iyi motive oluyor

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-0'dan 3-3'e gelen Fenerbahçe maçı sonrası ilginç açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'nin ilk yarıda kaleye bile gelemediğini ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, "İlk yarının tek hakimiydik, hakemin yanlış kararlarından dolayı da bizim kalemize gelebildiler. İlk devrede goller attık, pozisyonlar bulduk.Bizim için 2 puan kayıp, bilmiyorum Fenerbahçe için nedir? Fenerbahçe büyük takımlara karşı iyi motive olabiliyor.diye konuştu.basın toplantısında"Milli takımlaanlaşmış olmanızmotivasyonunuzuetkiledi mi? İstifaetmeyi düşünüyormusunuz? sorusunayorum yapmadıve "Başka soruvar mı?" diyerekgeçiştirdi.