Şenol Güneş: Fenerbahçe büyük takımlara iyi motive oluyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-0'dan 3-3'e gelen Fenerbahçe maçı sonrası ilginç açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'nin ilk yarıda kaleye bile gelemediğini ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, "İlk yarının tek hakimiydik, hakemin yanlış kararlarından dolayı da bizim kalemize gelebildiler. İlk devrede goller attık, pozisyonlar bulduk. İkinci yarıda olmayacak goller yedik. Üst üste yediğimiz goller paniği arttırdı ve oyundan düştük.
Bizim için 2 puan kayıp, bilmiyorum Fenerbahçe için nedir? Fenerbahçe büyük takımlara karşı iyi motive olabiliyor. Trabzonspor hariç büyük takımlara karşı iyi sonuçlar aldılar"
diye konuştu.
İSTİFA SORUSUNA YANIT YOK
Güneş:
basın toplantısında
"Milli takımla
anlaşmış olmanız
motivasyonunuzu
etkiledi mi? İstifa
etmeyi düşünüyor
musunuz? sorusuna
yorum yapmadı
ve "Başka soru
var mı?" diyerek
geçiştirdi.