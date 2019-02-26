Şenol Güneş sürpriz yaptı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisinde sürprize imza attı. Tecrübeli teknik adam, hafta boyunca as takımda oynattığı Quaresma ile Caner'i yedek soyundurdu.
Gün eş, son ana kadar beklediği Quaresma kararında tecrübeli oyuncunun derbilerdeki fevri hareketlerinin takıma zarar vermesinin olumsuz durum yaratacağını düşünerek ilk 11'de şans vermedi ve Güven Yalçın'ı sahaya sürdü. Sol bekte ise Caner'in yerine Adriano oynadı.
KAGAWA 118 GÜN SONRA
Beşiktaş'a cezalı Ljajic'in yerine Shinji Kagawa forma giydi. Daha önce Borussia Dortmund'da fazla şans bulamayan Japon yıldız, Fenerbahçe derbisiyle birlikte 118 gün sonra ilk 11'de sahaya çıktı.