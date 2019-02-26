Size anlatılanlar doğru değil

BUGÜN NELER OLDU

Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan, ilk kez eski takımına karşı mücadele ederken, 90 dakika sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Tolgay'dan satır başları:İlk yarı çok kötü oynadık. İlk yarı bitince taraftarlara baktım ve bu maçı çevireceğimizi gördüm.Beşiktaş taraftarına bir mesajım var... Başakşehir maçında ne dürüm ne de başka bir şey yedim. Bu durum bazılarının işine yaradı.İkinci yarı Fenerbahçe'nin kazandığı bir taç atışını çabuk kullanmak isteyen Dirar, topu saklayan Beşiktaş'ın yedeklerinden Oğuzhan ile tartıştı. Bu sırada Necip de Faslı futbolcunun üstüne yürüdü. Gerginlik bitince iki futbolcu da sarı kart gördü.Beşiktaş'ın eski yıldızları Ryan Babel ve Cenk Tosun derbi öncesi sosyal medya hesaplarından destek mesajları verdiler. Babel instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam iyi şanslar Beşiktaş" ifadelerini kullandı. Everton'da oynayan Cenk Tosun da bebeğinin Beşiktaş formalı fotoğrafını paylaşarak, "Saldır Beşiktaş" yazdı.