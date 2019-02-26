Size anlatılanlar doğru değil

Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan, ilk kez eski takımına karşı mücadele ederken, 90 dakika sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Tolgay'dan satır başları:
İlk yarı çok kötü oynadık. İlk yarı bitince taraftarlara baktım ve bu maçı çevireceğimizi gördüm.
Ersun Hocamız, korkuyu aldı bizden soyunma odasında. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü hatırlattı bize. Beşiktaş'ın bizden daha iyi takım olmadığını anlattı bize ve herkes bunu gördü. Bugün sahada iki puan kaybeden Fenerbahçe'ydi.
Beşiktaş taraftarına bir mesajım var... Başakşehir maçında ne dürüm ne de başka bir şey yedim. Bu durum bazılarının işine yaradı.
Bu dönüşten sonra başka bir şeyler de söyleyebilirdim. Ancak söyleyeceklerim bu kadar.
Taç kavgası derbiyi gerdi
İkinci yarı Fenerbahçe'nin kazandığı bir taç atışını çabuk kullanmak isteyen Dirar, topu saklayan Beşiktaş'ın yedeklerinden Oğuzhan ile tartıştı. Bu sırada Necip de Faslı futbolcunun üstüne yürüdü. Gerginlik bitince iki futbolcu da sarı kart gördü.
Cenk ve Babel'den destek mesajları
Beşiktaş'ın eski yıldızları Ryan Babel ve Cenk Tosun derbi öncesi sosyal medya hesaplarından destek mesajları verdiler. Babel instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam iyi şanslar Beşiktaş" ifadelerini kullandı. Everton'da oynayan Cenk Tosun da bebeğinin Beşiktaş formalı fotoğrafını paylaşarak, "Saldır Beşiktaş" yazdı.