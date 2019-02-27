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'dan açıklama! Erzurumspor maçının saati değiştirilmedi!

, Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor - Galatasaray maçının 13:30 ya da 16:00'da oynanmasını talep ettiklerini ancak yayıncı kuruluş ve Erzurumspor'un olumsuz görüşleri nedeniyle 19:00'da oynanacağını açıkladı.

Giriş Tarihi: 27.2.2019 17:30 Güncelleme Tarihi: 27.2.2019 17:47
Galatasaray'dan açıklama! Erzurumspor maçının saati değiştirilmedi!

Galatasaray, Erzurumspor - Galatasaray maçının 13:30 ya da 16:00'da oynanmasını talep ettiklerini ancak yayıncı kuruluş ve Erzurumspor'un olumsuz görüşleri nedeniyle 19:00'da oynanacağını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bilindiği üzere, 3 Mart 2019 Pazar günü saat 19:00 da oynanacak olan Erzurumspor - Galatasaray maçı için, gerek TFF gerekse yayıncı kuruluş nezdinde maçın daha uygun meteorolojik, saha ve fiziki koşullarda oynanabilmesi ve gündüz saatlerine alınması konusunda, maç saatinin ilan edildiği ilk günden itibaren başvuruda ve müteaddid görüşmelerde bulunduk.

Bu çerçevede, sporcu sağlığını ön plana alarak, maçın daha adil ve eşit şartlarda oynanması için 13:30 ya da 16:00 gibi uygun bir saate alınması yönünde yaptığımız yazılı talebimize karşı; yayıncı kuruluş ve ev sahibi takımın olumsuz görüşleri gerekçesiyle, daha önce ilan edilen gün ve saatte oynanacağı TFF tarafından Kulübümüze bildirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü"

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Galatasaray'dan açıklama! Erzurumspor maçının saati değiştirilmedi!
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