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- Evkur maçını canlı izle

çeyrek final rövanş maçında Evkur , 'ye konuk oluyor. 20.00'de başlayacak karşılaşma A Spor ve sabah.com.tr'den naklen yayınlanacak. Göztepe - Evkur Yeni Malatyaspor maçını canlı izle

Giriş Tarihi: 27.2.2019 19:17 Güncelleme Tarihi: 27.2.2019 19:18
Göztepe - Evkur Yeni Malatyaspor maçını canlı izle

Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında Göztepe'ye konuk oluyor. 20.00'de başlayacak ve Bornova İlçe Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek. Çınar'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Deniz Caner Özaral yapacak.

Turun ilk ayağında Evkur Yeni Malatyaspor, İzmir ekibini Barış Alıcı'nın golüyle 1-0 mağlup etmişti.

İLK 11'LER:

GÖZTEPE: Beto, Tayfur, Kadu, Titi, Berkan, Alpaslan, Castro, Serdar, Yasin, Deniz, Ghilas

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Seth, Murat, Mustafa, Bülent, Issam, Aleksic, Murat, Barış, Guilherme, Eren

Müsabaka 20.00'de A Spor ve sabah.com.tr'den naklen yayınlanacak.

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Göztepe - Evkur Yeni Malatyaspor maçını canlı izle
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