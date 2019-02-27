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'da dönemi

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden UTAŞ , teknik görevine ’yı göreve getirdi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.2.2019 14:22
Uşakspor'da Mehmet Yozgatlı dönemi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Gümüşhanespor'la 2-2 berabere kaldıktan sonra teknik direktör Bahri Kaya ile yollarını ayıran Utaş Uşakspor, göreve sezon sonuna kadar Mehmet Yozgatlı'yı getirdi.

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'la bir araya gelen Mehmet Yozgatlı bu hafta Sancaktepe Belediyespor deplasmanında takımın başındaki ilk sınavına çıkacak. Futbolculuk kariyerinde milli takımla birlikte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını terleten Yozgatlı, bu sezon başında anlaştığı 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Karbel Karaköprü Belediyespor'da ilk teknik adamlık deneyimini yaşadı.

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Uşakspor'da Mehmet Yozgatlı dönemi
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