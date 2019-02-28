5 yılda 3 lig atladı

BUGÜN NELER OLDU

Ziraat Türkiye Kupası'nda F.Bahçe'yi eleyişi büyük ses getiren Ümraniyespor, çeyrek finalde ise Trabzonspor'u saf dışı bırakarak adını son 4'e yazdırdı. Süper Lig savaşını da bir alt kategoride 4. sırada sürdüren kırmızı-beyazlılar, futbolda az görülür cinsten bir başarıya imza attı.1993 yılında Ümraniye Hekimbaşı'nda yer alan ve büyük bir patlama da yaşanan çöplük alanı, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla rehabilite edilerek 1995 yılında Ümraniyespor Tesisleri kuruldu.Amatör Lig'de yer aldığısezonundan sonra 5 yılda 3 lig birden yükseldi.Teknik direktör Ahmet Taşyürek takımını 2. Lig'den 1. Lig'e taşıdı. 46 yaşındaki çalıştırıcı, şimdi de Süper Lig'e çıkma mücadelesi veriyor.F.Bahçeve Trabzonspor'la oynadığı 4 kupa maçında kalesinde sadece 1 gol gördü. Rakip ağları ise 5 kez havalandırdı. 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.Sadece 4 tane 30 yaş ve üstü oyuncusu var. En önemli isimleri; Gabonlu Madinda, Appindangoye, Yunan Vasilogiannis ve Brezilyalı Leandrinho.Ümraniyespor,kadrosunda yer alan iki milli oyuncusunu (Madinda ve Appindangoye) FIFA sıralamasında 85. olan Gabon'a gönderiyor.Ümraniyesporlu futbolcular, Trabzonspor'u 3-1'lik skorla yenerek Türkiye Kupası'ndan eledikleri maçın ardından büyük sevinç yaşadı.