CANLI | Kasımpaşa - Akhisarspor

Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. 20.00'de başlayan ve Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Metin ve Murat Ergin Gözütok yapıyor. Turun ilk ayağında Akhisarspor, rakibini 3-1 mağlup etmişti.

KASIMPAŞA 0-0 AKHİSARSPOR

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

KASIMPAŞA: Ramazan, Ben Youssef, Jouse Sa, Veysel, Hafez, Pavelka, Tarkan, Hajradinovic, Khalili, Trezeguet, Koita

AKHİSARSPOR: Lukac, Cocalic, Rotman, Barbosa, Josue, Musa, Regattin, Zeki, Kadir, Borges, Cikalleshi