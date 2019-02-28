Ersun Yanal: Bir puanı abartmayın

F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, takımını Beşiktaş maçındaki geri dönüşün havasından kurtarmaya çalışıyor.

Futbolcularına önlerinde en az Beşiktaş kadar önemli maçlar olduğunu hatırlatan Yanal, "Beşiktaş karşılaşmasının ikinci yarısında doğru enerjiyi ve doğru oyunu yakaladık. Ancak bunu devam ettirmeliyiz. Aksi halde sadece kazandığımız 1 puana sevinir dururuz. Rize maçında aynı enerjiyle sahada olmalıyız. 23 hafta geçti. Fenerbahçe'yi hiç yakışmadığı sıralamadan kurtaramadık. Bu maçta yaptıklarımızı unutursak hiçbir şey değişmez, puan kayıpları devam eder" dedi.

ÇAYKUR RİZESPOR HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

F.Bahçe, Rizespor maçının hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü. Salonda egzersiz çalışmasıyla başlayan idmanda futbolcular koşunun ardından 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.