Fikret Orman'dan flaş Şenol Güneş ve Yıldırım Demirören açıklaması

"BÜTÜN KULÜPLER BÜTÇELERİNİ DARALTACAK"

Toplantıda kulüp lisanslamasıyla ilgili çalışmaya son halini verdiklerini söyleyen Başkan Fikret Orman şunları söyledi:

"Yaklaşık bir senedir yapmış olduğumuz bir çalışma var. Bu çalışmanın son halini de oluşturduk. TFF'nin UEFA'ya verdiği yeni taahütler var. Biz de Kulüpler Birliği olarak kendi yapmış olduğumuz çalışmayı TFF'ye ileteceğiz. Artık kulüp lisanslaması için borçlu olan kulüpler hızla bütçelerini daraltmak zorundalar. Buna mensubu olduğum Beşiktaş da dahil. Artık birazcık daha disiplinli olmak durumunda herkes. Bu sadece Beşiktaş'ın değil, bütün kulüplerin daralması manasına geliyor. Bu da esasında rekabeti biraz daha düşük bütçelerle ama aynı seviyede koruyacaktır. Bunu zaten bozan en önemli etki; bu disipline birisi uymadığı zaman öbürleri de kamuoyu baskısıyla uymamak durumunda kalıyordu, bu durum bunu da ortadan kaldıracak ve kulüpler kendi göbeğini kendi kesecek."