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İşte 'de 24. haftanın hakemleri

Spor Toto 'in 24'üncü haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.2.2019 11:42
İşte Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri

Haftanın açılış mücadelesinde Antalya-Ankaragücü maçını Koray Gençerler yönetecek. Lider Medipol Başakşehir'in Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçta ise Fırat Aydınus düdük çalacak.

Süper Lig'de 24'üncü haftanın programı ve hakemleri şöyle:

YARIN
20:30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü (Koray Gençerler)

CUMARTESİ
16:00 Bursaspor - Demir Grup Sivasspor (Mete Kalkavan)
16:00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Beşiktaş (Suat Arslanboğa)
19:00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor (Halil Umut Meler)

PAZAR
13:30 Atiker Konyaspor - Göztepe (Abdulkadir Bitigen)
16:00 Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir (Fırat Aydınus)
19:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Galatasaray (Cüneyt Çakır)

PAZARTESİ
20:00 Kasımpaşa - Trabzonspor (Bülent Yıldırım)
20:00 Akhisarspor - Aytemiz Alanyaspor (Serkan Tokat)

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İşte Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri
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