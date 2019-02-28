İşte Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri

Haftanın açılış mücadelesinde Antalya-Ankaragücü maçını Koray Gençerler yönetecek. Lider Medipol Başakşehir'in Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçta ise Fırat Aydınus düdük çalacak.
Süper Lig'de 24'üncü haftanın programı ve hakemleri şöyle:
YARIN
20:30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü (Koray Gençerler)
CUMARTESİ
16:00 Bursaspor - Demir Grup Sivasspor (Mete Kalkavan)
16:00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Beşiktaş (Suat Arslanboğa)
19:00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor (Halil Umut Meler)
PAZAR
13:30 Atiker Konyaspor - Göztepe (Abdulkadir Bitigen)
16:00 Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir (Fırat Aydınus)
19:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Galatasaray (Cüneyt Çakır)
PAZARTESİ
20:00 Kasımpaşa - Trabzonspor (Bülent Yıldırım)
20:00 Akhisarspor - Aytemiz Alanyaspor (Serkan Tokat)