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Fabri’yi mumla arattı

Kartal’ın kalesine isabet eden şut sayısı aynı olmasına rağmen Alman eldivenin yediği gol sayısı İspanyol selefinden %33 fazla

TANER KARAMAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.2.2019
Karius Fabri’yi mumla arattı
Beşiktaş'ta 3-3 biten Fenerbahçe derbisinin ardından Loris Karius yeniden tartışılmaya başlandı. Rakamlar da Alman eldivenin selefi Fabri'den daha başarısız olduğunu açık bir şekilde gösteriyor. Siyah-beyazlı takımın kalesine isabet eden şut sayısı son üç sezonda neredeyse hiç değişmezken yenilen gol sayısı ise yüzde 33 oranında artış gösterdi. 2016-2017 sezonunda kalesine maç başına 9,6 şut isabet eden Beşiktaş, Fabri ile maç başına 0.8 gol yemişti. 2017-2018 sezonunda maç başına 10.1 şuta rağmen İspanyol kaleci 0.9 gol ortalaması ile ligi tamamlamıştı. Karius ise bu iki sezonun çok gerisinde kaldı. Alman eldiveninin kalesine rakipler tarafından karşılaşma başına 10.6 şut atılırken yediği gol ortalaması ise 1.2 oldu.
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Karius Fabri’yi mumla arattı
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