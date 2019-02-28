Karius Fabri’yi mumla arattı

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ta 3-3 biten Fenerbahçe derbisinin ardından Loris Karius yeniden tartışılmaya başlandı. Rakamlar da Alman eldivenin selefi Fabri'den daha başarısız olduğunu açık bir şekilde gösteriyor.2016-2017 sezonunda kalesine maç başına2017-2018 sezonunda maç başına 10.1 şuta rağmen İspanyol kaleci 0.9 gol ortalaması ile ligi tamamlamıştı.