Şenol Güneş isyan etti

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in önceki akşam yaptığı açıklamanın yankıları sürerken, özellikle sosyal medyayı işaret ettiği kaydedildi. Şenol Güneş, "Fenerbahçe ile oynadığımız müsabaka sonrasında her zamanki gibi kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik bazı gayretlerin olduğunu görmekteyim... Öncelikle, nereden senaryolaştırıldığını ve kimlerce sahnelendiğini bildiğim bu art niyetli eylemlerin işimi yapma noktasında şahsıma herhangi bir engel teşkil etmeyeceğinin bilinmesini isterim. İstifa etmeyi de düşünmüyorum" demişti.

BAŞKAN ORMAN: DEVAM EDECEĞİZ

Güneş'in bu sözlerle yönetim içindeki bazı isimleri hedef aldığı kaydedildi. Tecrübeli hocanın özellikle sosyal medya üzerinden kendisine yönelik yayınlar vasıtasıyla taraftar ile karşı karşıya getirilmek istendiği için çok rahatsız olduğu kaydedildi. Şenol Güneş cephesinde bu gelişmeler yaşanırken, başkan Fikret Orman'ın tecrübeli teknik adam ile bu hafta içinde bir görüşme yapacağı öğrenildi. Yönetimde Güneş'e karşı olan 3-4 ismin başkana, "Hocayı gönderelim" teklifi götürdükleri, Orman'ın ise, "Siz karışmayın. Bir karar alınacaksa ben alırım. Hocayla devam edeceğiz" karşılığını verdiği belirtildi.

İSKENDER GÜNEN - BİR GÖRÜŞ -

Yüzüne söylesinler!

Beşiktaş'a yaşattığı başarılar ortada.. Durum böyle iken şimdi arkasından sanki işler çevriliyor. Hocanın yüzüne söyleyemiyorlar, arkasından kulis yapıp konuşuyorlar. Sahadaki Şenol Güneş'i yaptığı teknik hatalardan dolayı ben de eleştiririm ve eleştiriyorum. 3-0'dan maçın 3-3'e gelmesi inanılmaz bir olaydı. Ama kariyeri büyük başarılarla dolu bir teknik adamın, takım arkadaşımın ve dostumun itibarsızlaştırılmasını kabul edemem. Hoca gider ya da kalır. Takımlarda teknik adam değişikleri her zaman olur. Bunlar normaldir. Önemli olan karşılıklı saygıdır. Güzel vedalardır her zaman. Fakat Beşiktaş'ın şu an Şenol Güneş'e ihtiyacı var. Türkiye'ye dünya üçüncülüğü getirmiş bir teknik adamı daha fazla yıpratmayalım. Buna Beşiktaş yönetiminin de izin vereceğini sanmıyorum.