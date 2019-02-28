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için son dakika açıklaması yapıldı! A milli takımın yeni patronu Şenol Güneş oldu

Türk futbolunda son dakika gelişmesi! , A milli takımın yeni teknik direktörü oldu. (TFF), A Milli Takımı'nın teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in getirildiğini açıkladı. Tecrübeli teknik adam ile yapılan 4 yıllık anlaşma, 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Giriş Tarihi: 28.2.2019 13:27 Güncelleme Tarihi: 28.2.2019 13:39
Şenol Güneş için son dakika açıklaması yapıldı! A milli takımın yeni patronu Şenol Güneş oldu

2002 Dünya Kupası'nda milli takımı dünya üçüncülüğüne taşıyan Şenol Güneş, ikinci kez Türkiye A milli takımı teknik direktörü oldu. TFF tarafından yapılan son dakika açıklamasında; A Milli Takım teknik direktörlüğüne Şenol Güneş'in getirildiğini açıkladı.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELER KULLANILDI:

"TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Sayın Şenol Güneş ile yapılan bu anlaşmanın Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz."

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Şenol Güneş için son dakika açıklaması yapıldı! A milli takımın yeni patronu Şenol Güneş oldu
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