Şenol Güneş için son dakika açıklaması yapıldı! A milli takımın yeni patronu Şenol Güneş oldu

2002 Dünya Kupası'nda milli takımı dünya üçüncülüğüne taşıyan Şenol Güneş, ikinci kez Türkiye A milli takımı teknik direktörü oldu. TFF tarafından yapılan son dakika açıklamasında; A Milli Takım teknik direktörlüğüne Şenol Güneş'in getirildiğini açıkladı.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELER KULLANILDI:

"TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Sayın Şenol Güneş ile yapılan bu anlaşmanın Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz."