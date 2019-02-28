Son dakika haberi: TFF Başkanı Yıldırım Demirören istifa etti!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Başkan Demirören "Türkiye Futbol Federaryonu Başkanlığı görevimi bırakıyorum" dedi.

Haziran ayındaki TFF Başkanlığı seçimine kadar Başkanvekili Hüsnü Güreli'nin başkanlığa vekalet edeceği öğrenildi.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören istifa etti!

YILDIRIM DEMİRÖREN'İN İSTİFA AÇIKLAMASI

Yıldırım Demirören'den istifayla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"26 Şubat 2012'den beri sürdürmekte olduğum Türkiye Futbol Federasyon Başkanlığı'ndan İDDAA, Misli.com'un Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevimden istifa ediyorum. Bugüne kadar şerefle ve gururla taşıdığım bu milli görevi Türkiye ve Dünya kamuoyunda tartışmalara mahal bırakmamak ve gölge düşürmemek gerekçesi ile bu kararı almış bulunmaktayım. Yedi yıl boyunca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevimde başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinden ve güveninden dolayı teşekkür ediyorum. Ve birlikte çalıştığımız tüm Spor Bakanları'na, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Kurullarda görev yapan tüm başkan ve üye arkadaşlarıma, Milli Takım Teknik Direktörleri ve oyuncularına, bu yolda desteğini esirgemeyen tüm Kulüp Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Spor Camiasına, medyamıza çok teşekkür ediyorum."

YILDIRIM DEMİRÖREN KİMDİR?

Yıldırım Demirören, 6 Ekim 1964 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası iş adamı Erdoğan Demirören, annesi Tülin Demirören'dir. Meltem ve Tayfun adında kardeşleri vardır.

İlk, orta ve lise öğrenimlerinin ardından Leysen Amerikan Okulu'ndan (Leysen American School) mezun olarak öğrenimini tamamladı.

Babası iş adamı Erdoğan Demirören'in izinden giden Demirören de, Beşiktaş'ta yöneticilik yaptı ve çeşitli görevlerde bulundu. 30 Mayıs 2004'de ise Serdar Bilgili'nin istifasının ardından, gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda diğer adaylarFikret Orman ve Erol Kaynar'a rakip oldu ve başkanlık için adaylığını koydu. Fikret Orman'ı sadece 162 oyla geride bırakan Demirören, aldığı 3 bin 272 oy ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı seçildi.

En son 100. yılına denk gelen 2002-2003 sezonunda 1. Lig Şampiyonu olan Beşiktaş, Demirören'in görevde olduğu son üç sezon boyunca hiç şampiyonluk yaşamadı. Teknik direktör Jean Tigana'nın yönetimindeki Beşiktaş, 2005-2006 sezonunda Fortis Türkiye Kupası'nı kazandı.

Görev süresinin dolmasının ardından 29 Ocak 2007'de yapılan Beşiktaş Kongresi'ne tek aday olarak giren ve oyunu kullanırken "Kazanan Beşiktaş" şeklinde konuşan Demirören, kullanılan 2 bin 924 oyun, 2 bin 491'ini alarak üç yıllığına yeniden başkan seçildi.

2010 yılındaki Beşiktaş Kongresi'nde başkanlığa yeniden Yıldırım Demirören seçildi. Murat Aksu ile girdiği yarışta oyların 4506'sını alan Demirören, üst üste 3. dönem siyah-beyazlıların başkanı oldu.

Yıldırım Demirören aynı zamanda, Demirören Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili, TÜSİAD, TUGİAD ve TABA üyesidir. En büyük hobisi golf oynamakdır.

Babası Erdoğan Demirören'in başında bulunduğu Demirören Şirketler Grubu'nun başkan vekilliği görevinde bulundu. Demirören Grubu'na bağlı şirketler, Milangaz, Likidgaz, Mutfakgaz, Milgaz, Güneşgaz, Demirören Tüp A.Ş., Dem-Al, Demirören Ağır Sanayi, Demirören Enerji ve Parsat. Grup şirketleri LPG, otomotiv yedek parça, ağır sanayi, enerji, eğitim ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

Yıldırım Demirören, 24 Temmuz 1991 tarihinde Revna Ulusoy ile görkemli bir düğün ile evlendiler. Yelda (d.1995) ve Erdoğan Demirören (d.1995) adlarında ikizleri ve Emre Cemal (d.2007) adında bir oğlu daha vardır.

Mehmet Ali Aydınlar'dan boşalan TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) Başkanlığı'na aday oldu ve BJK Başkanlığı'ndan ayrıldı. Yıldırım Demirören, 26 Şubat 2012 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun 41. başkanı olarak seçildi.

Yıldırım Demirören, Türkiye'de kulüp başkanlığı, Kulüpler Birliği başkanlığı yapan ve federasyon başkanı olan tek kişidir.

25 Haziran 2015 tarihinde yapılan TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda tek aday olarak seçime giren Yıldırım Demirören, yeniden başkanlığa seçildi.

Yıldırım Demirören, 28 Şubat 2019 tarihinde TFF Başkanlığı görevinden istifa etti.