2022’ye kadar Güneşli günler

A Milli Futbol Takımı'nda ikinci Şenol Güneş dönemi resmen başlıyor. Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Güneş, 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren Ay-Yıldızlı ekibin başına geçecek. Daha önce Milli Takım'ı 31 Mayıs tarihine kadar Tayfur Havutçu'nun çalıştıracağını açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu, Şenol Güneş'le yapılan anlaşmayı da kamuoyu ile paylaştı. Başkan Yıldırım Demirören'in istifasından hemen önce TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere A Milli Takım'ın teknik direktörlüğüne getirildiği duyuruldu.
66 yaşındaki hocayla 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupasını kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağlandığı ifade edildi.
ARNAVUTLUK VE MOLDOVA MAÇLARINDA DA KULÜBEDE!
TFF, sezon sonunda göreve başlayacak Şenol Güneş'i, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde 22 Mart'ta Arnavutluk ve 25 Mart'ta Moldova ile yapacağı karşılaşmalarda görevlendirme yetkisine sahip. Federasyon yönetmeliğinin konuyla ilgili maddesinde, "TFF acil ve gerekli gördüğü hallerde yapacağı değerlendirmeye göre seçtiği teknik adamı, kulübü ile ilişkisi devam etmek kaydı ile milli takımlarda belli bir süre için görevlendirmeye yetkilidir"
ifadesi yer alıyor. TFF Başkan Vekili Nihat Özdemir, "Herhangi bir maçta, herhangi bir kişiyi görevlendirebiliriz. Bunun için önümüzdeki hafta yapacağımız toplantıda karar alacağız" dedi. Özdemir, TFF Başkanlığı görevini düşünmediğini de belirtti.
EN BÜYÜK BAŞARIYI GETİRDİ
Şenol Güneş'in ilk Milli Takım kariyeri 16 Ağustos 2000'de başladı ve 22 Mart 2004'e kadar sürdü.
A Milli Takım bu süreçte çıktığı 50 maçta 23 galibiyet, 13 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Tecrübeli teknik adam yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, 2002 yılında Japonya ve Güney Kore'nin ev sahipliğinde düzenlenen 17. Dünya Kupası'nda üçüncü olarak tarihindeki en büyük başarıyı elde etmişti.
NE DEDİLER?
Ömer ÜRÜNDÜL: Yerinde bir karar
Benim her zaman değişmeyen görüşüm, Türk Milli Takımı'nın başında Türk teknik adam olmasıdır. Mircea Lucescu'ya fazla itirazım olmadı çünkü Fatih Terim'in görevden ayrılmasından sonra o günkü şartlarda bizi de yakından tanıdığı için doğru tercihti. 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesi grup maçları başlamadan Şenol Güneş'in takımın başına getirilmesini gayet yerinde bir karar olarak görüyorum.
Hayırlısı olsun.
Murat ÖZBOSTAN: TFF geç de olsa doğruyu yaptı
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ay önce bu sayfalarda Şenol Güneş'in Milli Takım'ın başına geçeceğini okudunuz.. Önce hayırlı uğurlu olsun.. Süreç geç işledi.. Futbol Federasyonu işi çok ağırdan aldı..
Sonuçta bu karar resmen açıklandı.. Milli Takım için en doğru seçim olmuştur..
Şenol Güneş'in Ay-Yıldızlı takıma çok şey katacağını düşünüyorum.. Bu tecrübe ve birikime sahip.. Keşke çok daha önceden olsaydı.. Artık Şenol Güneş bir karar daha almalı.. Beşiktaş ile sezon sonuna kadar devam etmesi kendisini de sıkıntıya sokabilir.. Ya da açıklandığı gibi devam edilecekse artık hocayı taraftarın önüne atmayın.
. Şenol Güneş tamamen Ay-Yıldızlı takıma odaklanmalıdır. Doğrusu da budur.. Yeni dönem Türk futboluna hayırlı uğurlu olsun..