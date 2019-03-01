2022’ye kadar Güneşli günler

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A Milli Futbol Takımı'nda ikinci Şenol Güneş dönemi resmen başlıyor. Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Güneş, 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren Ay-Yıldızlı ekibin başına geçecek. Daha önce Milli Takım'ı 31 Mayıs tarihine kadar Tayfur Havutçu'nun çalıştıracağını açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu, Şenol Güneş'le yapılan anlaşmayı da kamuoyu ile paylaştı. Başkan Yıldırım Demirören'in istifasından hemen önce TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada,66 yaşındaki hocayla 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupasını kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağlandığı ifade edildi.TFF, sezon sonunda göreve başlayacak Şenol Güneş'i, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde 22 Mart'ta Arnavutluk ve 25 Mart'ta Moldova ile yapacağı karşılaşmalarda görevlendirme yetkisine sahip. Federasyon yönetmeliğinin konuyla ilgili maddesinde,ifadesi yer alıyor. TFF Başkan Vekili Nihat Özdemir, "Herhangi bir maçta, herhangi bir kişiyi görevlendirebiliriz. Bunun için önümüzdeki hafta yapacağımız toplantıda karar alacağız" dedi. Özdemir, TFF Başkanlığı görevini düşünmediğini de belirtti.Şenol Güneş'in ilk Milli Takım kariyeri 16 Ağustos 2000'de başladı veA Milli Takım bu süreçte çıktığı 50 maçta 23 galibiyet, 13 beraberlik ve 14 yenilgi aldıBenim her zaman değişmeyen görüşüm, Türk Milli Takımı'nın başında Türk teknik adam olmasıdır. Mircea Lucescu'ya fazla itirazım olmadı çünkü Fatih Terim'in görevden ayrılmasından sonra o günkü şartlarda bizi de yakından tanıdığı için doğru tercihti.Hayırlısı olsun.ay önce bu sayfalarda Şenol Güneş'in Milli Takım'ın başına geçeceğini okudunuz.. Önce hayırlı uğurlu olsun.. Süreç geç işledi..Sonuçta bu karar resmen açıklandı..Şenol Güneş'in Ay-Yıldızlı takıma çok şey katacağını düşünüyorum.. Bu tecrübe ve birikime sahip.. Keşke çok daha önceden olsaydı.. Artık Şenol Güneş bir karar daha almalı.. Beşiktaş ile sezon sonuna kadar devam etmesi kendisini de sıkıntıya sokabilir... Şenol Güneş tamamen Ay-Yıldızlı takıma odaklanmalıdır. Doğrusu da budur.. Y