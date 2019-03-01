Başakşehir-Fenerbahçe maçının tarihi belli oldu! İşte 25 ve 26. hafta fikstürü

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 25 ve 26. hafta müsabaka programları açıklandı. Buna göre 25. haftada Medipol Başakşehir'in sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maç 9 Mart Cumartesi gün saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 25 ve 26. hafta maçlarının programı şöyle:

25. HAFTA

8 Mart Cuma:

20.30 Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)

9 Mart Cumartesi:

13.30 MKE Ankaragücü-Bursaspor (Stadı henüz açıklanmadı)

16.00 Trabzonspor-Akhisarspor (Medical Park)

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

10 Mart Pazar:

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova)

16.00 Çaykur Rizespor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Çaykur Didi)

19.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor (Vodafone Park)

11 Mart Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom)



26. HAFTA

15 Mart Cuma:

20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

16 Mart Cumartesi:

13.30 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Akhisarspor-Kasımpaşa (Spor Toto Akhisar)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)

17 Mart Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Malatya)

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)

19.00 Bursaspor-Galatasaray (Bursa Büyükşehir Belediye)