Bülent Korkmaz: Hayal kırıklığına uğradım

Bülent Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmayla ilgili söylenecek çok fazla bir şeyin olmadığını belirterek, "Böyle bir sonuç beklemiyordum. Kendi adıma hayal kırıklığına uğradım. Sivasspor karşılaşmasından sonra bu maçı kazansaydık birçok şeyi halletmiştik. Maalesef olmadı. Artık bu maçı geride bırakacağız. Milli maç öncesindeki son iki karşılaşmaya çok iyi hazırlanıp en az dört puan almamız gerekir. İnşallah bunu yapabiliriz." diye konuştu.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ise karşılaşmadan üç puan aldıkları için son derece mutlu olduklarını kaydederek, maç öncesi planlarının da kazanmak üzerine olduğunu aktardı.

Kaplan, "Dört gollü bir skor beklemiyordum ama üç puan almayı bekliyordum." ifadesini kullandı.

Antalyaspor'un geçen hafta kazandığını, maç öncesi rakiplerinin etkili oyuncularını durdurmaları durumunda karşılaşmayı kazanacaklarını oyuncularına anlattığını ifade eden Kaplan, "Her iki takım oyuncularını kutluyorum. İyi bir maç oldu. İzleyenler keyif aldı. Belki son dönemde oynanan dört dörtlük müsabakalardan biri oldu. Dört golle de kazandığımız için mutluyuz. Kazanan ve iyiye giden bir Ankaragücü var. Camiamızı ve taraftarlarımızı mutlu ettik. İnşallah devamını haftaya getiririz." değerlendirmesinde bulundu.