Fatih Terim mutluluğu!

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Galatasaray, efsanesi Fatih Terim'in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı. Bu hamle sarı-kırmızılı camiada ve taraftarlarda sevinçle karşılandı. Böylece ocak ayında takımdaki ilk operasyonu yapan Terim'in, yazın da sürecek revizyon için eli güçlendi.Cimbom, her şampiyonluk için ise tecrübeli çalıştırıcıya 500 bin Euro bonus verecek.Süper Lig'in son sırasında bulunan Akhisarspor'da kaleci Fatih Öztürk, kadro dışı bırakıldı. Galatasaray'la deplasmanda oynanan son maçta sakatlığı gerekçesiyle son anda maç kadrosundan çıkartılıp forma giymeyen 32 yaşındaki file bekçisi, U21 takımla antrenmanlara çıkıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fatih'in Galatasaray'la anlaştığı iddia edilmişti. Sarı-kırmızılı kulübün, tecrübeli file bekçisiyle sezon başında ve devre arasında ilgilendiği belirtilmişti.