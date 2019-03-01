Fikret Orman ve Mustafa Cengiz bir araya geldi

Kulüpler Birliği Vakfından yapılan açıklamada, vakfın amacının Türk futbolunun marka değerini daha da yukarı çekerek dünyanın önde gelen ligleri arasına taşımak olduğu vurgulanarak, "Bu doğrultuda yapılan tüm çalışmaların temelinde sadece sportif başarıya odaklanmayan, uzun vadeli plan ve programlarla ilerleyen kulüp yönetimleri büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede de yakın zamanda hayata geçirmeyi arzuladığımız Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile yapılan çalışmayı tüm futbol kulüplerimiz için bir milat niteliğinde görmekteyiz." ifadeleri kullanıldı.

Kulüpler Birliği Vakfının Türk futbolunun marka değerine hizmet etme amacında olduğunun aktarıldığı açıklamaya şöyle devam edildi:

"Kulüpler Birliğinin amacı hiçbir zaman ayrıştırıcı olmak değil aksine tüm paydaşları birleştirici bir rolle Türk futboluna ve marka değerine hizmet etmektir. Bu vesileyle dün Kulüpler Birliği toplantısı sonrası Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz bir araya geldiler. Yapılan görüşmede Kulüpler Birliğinin açıklamasının Galatasaray Kulübünü hedef almadığı ve bu süreçte iletişim aksaklığı yaşandığı ifade edildi."

"Ligimizde pek çok karşılaşmada üst üste gerçekleşen ve çok sayıda kulübümüzü mağdur eden hakem hatalarına dikkati çekmek ve hatalı VAR uygulamalarında sistemin daha adil ve eşit işlemesi adına Kulüpler Birliği bünyesinde ortak hareket edilmesi yönünde fikir birliğine varıldı." denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Futbolumuzda uzun süreden beri arzu edilen sevgi, saygı, hoşgörü ve karşılıklı anlayışın sağlıklı bir şekilde tesis edilmesi ve hiçbir kulübe ayrıcalık tanınmaması ayrıca görüşülen ve üzerinde anlaşılan diğer hususlar oldu. Kamuoyunda oluşan yanlış algıların giderilmesi ve tüm paydaşların ortak menfaatinin göz önünde bulundurulduğu bir anlayışın hakim kılınmasının önemi vurgulandı. Ayrıca yapılan görüşmede Kulüpler Birliği tarafından hazırlanan Kulüp Lisans yönetmeliği ve diğer projeler hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu. Başkanların yapıcı ve birleştirici tavrıyla gerçekleşen bu görüşmenin tüm taraflar için temiz bir sayfa açacağına inanıyoruz."