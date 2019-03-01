Kupa beyi Akhisarspor

BUGÜN NELER OLDU

Ziraat Türkiye Kupası ile Süper Kupa'yı müzesine götüren Akhisar, bu sezon da yoluna emin adımlarla ilerliyor. Ege ekibi, ilk maçta 3-1 yendiği Kasımpaşa'yı deplasmanda da 2-1 mağlup edip yarı finalde Ümraniye'nin rakibi oldu. 18. dakikada Barbosa, Akhisar'ı 1-0 öne geçirdi. 37. dakikada Koita, Paşa'yı umutlandırdı ancak 84'te Serginho galibiyeti perçinleyip Akhisar'ı zafere taşıdı. Son düdüğün ardından gergin anlar yaşandı.Kasımpaşa taraftarlarının istifaya çağırdığı Mustafa Denizli, maçın ardından ayrılık sinyali verdi. Tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi: "Devre arasında sanki bir el değdi ve takımın bütün sihri gitti. Bu kadar mücadele edip sonuç alamamak oyuncuları da psikolojik olarak olumsuz etkiliyor. Gitmeyen bir şeyler var. Böyle psikolojisi bozulmuş bir grupta bir şeyleri değiştirmek çok kolay değil. Kasımpaşa için en sağlıklı olan neyse, başkanım ile bunu değerlendireceğim."Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçları 2-3-4 Nisan'da, rövanşlar ise 23-24-25 Nisan tarihlerinde oynanacak. Dev final, 16 Mayıs'ta Sivas 4 Eylül Stadı'nda olacak.