Liderin maçına Fırat Aydınus!

Haftanın açılış mücadelesinde Antalya-Ankaragücü maçını Koray Gençerler yönetecek. Lider Medipol Başakşehir'in Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçta ise Fırat Aydınus düdük çalacak. Süper Lig'de 24'üncü haftanın programı ve hakemleri şöyle:
HAFTANIN HAKEMLERİ
BUGÜN:
20:30 Antalyaspor-Ankaragücü (Koray Gençerler)
YARIN
16:00 Bursa-Demir Grup Sivasspor (Mete Kalkavan)
16:00 İ. M. Kayserispor-Beşiktaş (Suat Arslanboğa)
19:00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Halil Umut Meler)
PAZAR
13:30 Atiker Konyaspor-Göztepe (Abdulkadir Bitigen)
16:00 E. Y. Malatyaspor-M. Başakşehir (Fırat Aydınus)
19:00 B. B. Erzurumspor-Galatasaray (Cüneyt Çakır)
PAZARTESİ
20:00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Bülent Yıldırım)
20:00 Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor (Serkan Tokat)