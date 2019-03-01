Mircea Lucescu Beşiktaş’a...

Süper Lig'de sezonun bitmesinin ardından teknik direktör Şenol Güneş'i Milli Takım'a gönderecek olan Beşiktaş, yerine Mircea Lucescu'yu getirmeye hazırlanıyor. 11 Şubat'ta TFF ile yollarını ayırıp, ay-yıldızlı ekibin teknik patronluğunu bırakan Rumen çalıştırıcı ile bir süredir temas halinde olan siyah-beyazlı yönetimin, 73 yaşındaki teknik adamla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

HAZİRAN AYINDA TAKIMIN BAŞINDA!

Daha önce yaptığı açıklamada "Kulüp takımı çalıştıracak heyecanı ve gücü kendimde görüyorum" diyen Lucescu'nun hazirandan sonra siyah-beyazlı ekibin başına geçmesi yüksek ihtimal olarak görülüyor. Lucescu, daha önce kulübün 100. kuruluş yıl dönümüne denk gelen 2002-2003 sezonunda Beşiktaş'ı çalıştırmış ve takımı şampiyonluğa ulaştırarak taraftarların gönlüne taht kurmuştu.

ŞENOL HOCAYLA 31 MAYIS'A KADAR DEVAM

BEŞIKTAŞ Başkanı Fikret Orman, Yıldırım Demirören'in istifa etmesini şaşkınlıkla karşıladığını söyledi. Orman, "Hiç beklemediğim, aklıma bile gelmeyen bir sürpriz. Bundan sonraki süreçte Türk futbolu için hayırlısı olsun. Sayın Demirören'e Türk futboluna hizmetleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Fikret Orman, Şenol Güneş'le ilgili soruya ise "Hocamız, 31 Mayıs'a kadar takımımızın başında" cevabını verdi. Beşiktaş yönetimi de dün yaptığı toplantının ardından başkan Fikret Orman'ın Güneş'le ilgili görüşünü deklare etti.