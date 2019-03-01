Mitroglou göze giremedi

BUGÜN NELER OLDU

Akhisar maçında uzatmada galibiyet golünü atsa da Yunan futbolcuTecrübeli çalıştırıcı, ileri uçta birinci tercihi olan Diagne'nin Erzurumspor deplasmanına yetişmesini istiyor.Avrupa Ligi'nde, Benfica ile oynanan rövanş maçında sol adalesinde zorlanma ve ödem meydana gelen Senegalli golcü de gerekirse iğne ile Erzurum'da oynamak istediğini söyledi.Hatay'a 4-2 yenilmesine rağmen tur atlayan G.Saray'da yedek oyuncular sınıfta kaldı. Fatih Terim'in gözüne giren tek isim iki asist yapan Emre Taşdemir oldu. Terim, Emre'ye Erzurum deplasmanında da sol bekte görev verecek. Cezalı Mariano ve sakat Linnes'in yokluğunda Nagatomo sağ beke geçecek. Japon yıldız, sezon başı hazırlık maçlarında sağda görev yapmıştı.