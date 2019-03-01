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Mustafa Kaplan: Dört dörtlük müsabaka oldu

Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Antalyaspor deplasmanından 3 puanla döndükleri için son derece mutlu olduklarını belirterek, “4 gollü bir skor beklemiyordum. Son dönemlerde dört dörtlük oynanan bir müsabaka oldu. 4 golle kazandığımız için mutluyuz” dedi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.3.2019 00:13 Güncelleme Tarihi: 2.3.2019 00:13
Mustafa Kaplan: Dört dörtlük müsabaka oldu

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda Antalyaspor'u 4-2'lik skorla geçti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, 3 puan aldıkları için son derece mutlu olduklarını söyledi.

Maça hazırlanırken planlamalarını 3 puan üzerine kurduklarını belirten Kaplan, "4 gollü bir skor beklemiyordum ama 3 puan bekliyordum. Bunu da oyuncularıma güvenerek söylemiştim. Maç toplantısında da 'Antalyaspor geçen hafta kazandı, etkili oyuncularını kapatırsak biz burada golde bulup maçı kazanırız.' demiştik. Her iki takım oyuncularını kutluyorum iyi bir maç oldu. İzleyenler keyif aldı, ekran başında izleyenler de keyif aldı. Son dönemlerde dört dörtlük oynanan bir müsabaka oldu. 4 golle kazandığımız için mutluyuz. Kazanan bir Ankaragücü var, camiamızı ve taraftarımızı mutlu ettik. İnşallah devamını haftaya getiririz" dedi.

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Mustafa Kaplan: Dört dörtlük müsabaka oldu
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